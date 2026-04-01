Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Thomas Tuchel Lebih Pilih Trevoh Chalobah Untuk Gantikan Tino Livramento yang Cedera

Rabu, 17 Juni 2026 – 02:16 WIB
Thomas Tuchel Lebih Pilih Trevoh Chalobah Untuk Gantikan Tino Livramento yang Cedera - JPNN.COM
Trevoh Chalobah saat bergabung ke pemusatan latihan Inggris di Piala Dunia 2026 seusai menggantikan Tino Livramento yang mengalami cedera. Foto: X/@england

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Inggris melakukan perubahan pemain jelang laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Kroasia.

Pelatih Inggris, Thomas Tuchel memanggil Trevoh Chalobah untuk menggantikan Tino Livramento.

Pemain kelahiran 5 Juli 1999 itu dipanggil masuk seusai Livramento mengalami cedera betis pada Minggu (14/6).

Baca Juga:

Penggawa Chelsea tersebut kemungkinan baru bisa bergabung pada laga kedua tim Negeri Tiga Singa jumpa Ghana (24/6) mendatang.

Trevoh Chalobah tercatat pernah sekali bermain untuk Inggris pada laga persahabatan tahun lalu melawan Senegal.

Wajar pemain berdarah Sierra Leone menjadi pilihan di lini belakang seusai sepanjang musim membela Chelsea sebanyak 47 kali dengan mencetak tiga gol.

Baca Juga:

Beberapa penggemar Inggris sejatinya menyayangkan keputusan Thomas Tuchel memanggil Trevoh Chalobah mengingat di posisi tersebut masih ada Trent Alexander-Arnold.

Pemain asal Real Madrid itu dianggap cocok untuk bermain bersama skuad The Three Lions mengingat berpengalaman bermain di ajang akbar sepak bola dunia dari 2018 dan 2022.

Pelatih Inggris, Thomas Tuchel memanggil Trevoh Chalobah untuk menggantikan Tino Livramento yang mengalami cedera

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Inggris  Piala Dunia 2026  Thomas Tuchel  Trent Alexander-Arnold 
BERITA TIMNAS INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp