Thomas William Sebut DAAZ Bisa Jadi Kejutan di Proyek WTE Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Proyek Waste-to-Energy (WTE) Danantara sudah memasuki masa tender. Dari total 24 peserta, hanya empat yang akan ditetapkan sebagai pemenang sebelum proyek memasuki tahap groundbreaking pada Maret 2026 dan berlanjut ke fase ekspansi hingga pertengahan tahun.

Perusahaan-perusahaan yang lolos menjadi peserta tender ini diwajibkan membentuk konsorsium dan diharapkan bisa memberikan transfer teknologi kepada perusahaan lokal atau pemerintah.

Untuk tahap pertama, Danantara Indonesia memfokuskan pengembangan program WTE di empat kota, yakni Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta.

Dengan timeline yang makin dekat, perhatian pasar mulai meningkat dan spekulasi pun berkembang. Analis pasar Thomas William (Towils) menyebut adanya kemungkinan kejutan dalam penentuan pemenang proyek tersebut.

Meskipun pasar selama ini santer menyebut nama-nama besar seperti OASA, TOBA, dan MHKI, sebuah spekulasi baru muncul ke permukaan.

"Selama ini yang dirumorkan kan OASA, TOBA, MHKI, tetapi yang saya dengar justru bisa saja bukan nama-nama itu. Ada kemungkinan yang dapat malah DAAZ (PT Daaz Bara Lestari Tbk). Ini masih rumor ya, belum ada konfirmasi resmi," ujar Towils dalam keterangannya, Selasa (17/2).

Baca Juga: Waka MPR Eddy Soeparno Bicara Pentingnya Kesiapan Daerah dalam Program Waste to Energy

Pernyataan ini langsung memicu diskusi hangat di kalangan investor. Berdasarkan pantauan, sempat terjadi peningkatan volume transaksi pada saham-saham terkait seiring dengan beredarnya spekulasi mengenai struktur konsorsium tahap pertama tersebut.

Proyek WTE Danantara bukan sekadar proyek biasa. Panitia lelang menetapkan standar teknis dan finansial yang sangat tinggi untuk menyaring pemain dengan kapasitas riil yaitu minimal mampu mengelola 1.000 ton sampah per hari.