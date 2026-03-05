THR 2026 Sudah Cair Hari Ini, Pokok dan Beberapa Tunjangan

jpnn.com - JAKARTA – Tunjangan Hari Raya (THR) untuk 3.234.556 pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mulai disalurkan pada Kamis (5/3) hari ini.

PT TASPEN (Persero) menyalurkan THR 2026 bagi para pensiunan melalui sistem pembayaran pensiun yang terintegrasi dengan 45 mitra bayar di seluruh Indonesia untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Idulfitri.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan, penyaluran THR tersebut merupakan bentuk penghormatan atas pengabdian para pensiunan kepada negara sekaligus upaya memastikan manfaat diterima tepat sasaran.

“Bagi kami, THR bukan hanya kewajiban, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para pensiunan kepada negara. Oleh karena itu, TASPEN telah mengoptimalkan seluruh sistem dan proses administrasi agar penyaluran dapat berjalan dengan lancar, sejalan dengan prinsip 5T: Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi,” kata Henra dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Pada penyaluran tahun ini, TASPEN membayarkan THR dengan komponen penghasilan berdasarkan pembayaran bulan Februari 2026.

Komponen tersebut meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahan penghasilan.

Pembayaran THR tidak dikenakan potongan iuran maupun potongan lain termasuk kredit pensiun, kecuali pajak penghasilan sesuai ketentuan yang ditanggung pemerintah.

Bagi penerima pensiun dengan masa pensiun Februari 2026 atau sebelumnya yang pembayaran pensiun pertamanya dilakukan setelah 25 Februari 2026, maka THR 2026 tetap akan dibayarkan mulai 5 Maret 2026.