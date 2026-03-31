THR Pekerja Bermasalah, Menaker Yassierli Datangi Perusahaan di Semarang

Selasa, 31 Maret 2026 – 20:35 WIB
jpnn.com, KABUPATEN SEMARANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan berinisial HSW di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (31/3).

Sidak itu dilakukan setelah menerima laporan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja di perusahaan tersebut tidak dibayarkan penuh.

Yassierli meminta perusahaan segera melunasi sisa THR yang belum dibayarkan.

Dari hasil pertemuan dengan manajemen, perusahaan yang mempekerjakan sekitar 951 pekerja itu menyatakan komitmen untuk menuntaskan pembayaran paling lambat Kamis (2/4).

Kasus ini bermula dari aduan yang masuk ke Posko THR Keagamaan 2026 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 16 Maret 2026.

Dalam laporan itu, perusahaan diadukan belum membayar THR meski telah melewati batas waktu pembayaran paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Setelah ditindaklanjuti pengawas ketenagakerjaan, perusahaan sempat melakukan pembayaran pada 18 Maret 2026.

Namun, muncul laporan susulan pembayaran tersebut tidak dilakukan secara penuh.

Kemnaker  Menaker Yassierli  THR Pekerja  Sidak 
