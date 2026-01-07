Threads Mengembangkan Fitur Game Basket, Masih Tahap Uji Coba

Rabu, 07 Januari 2026 – 15:00 WIB

jpnn.com - Meta dikabarkan tengah mengembangkan fitur game yang akan tersedia di platform media sosial mereka, yakni Threads.

Juru bicara Meta mengonfirmasi bahwa fitur tersebut saat ini masih tahap uji coba.

Dilansir dari Tech Crunch pada Rabu, meski fitur tersebut masih berbentuk prototype, tetapi Meta menyakini kehadiran gim tersebut akan menarik perhatian penggunanya.

Sebab, fitur itu menampilkan sebuah gim sederhana bertema bola basket yang memungkinkan pengguna melakukan simulasi melempar bola ke ring dengan mengusap layar.

Keberadaan purwarupa itu pertama kali terungkap oleh ahli rekayasa balik (reverse engineer) Alessandro Paluzzi, yang kerap menemukan fitur-fitur yang masih dalam tahap pengembangan.

Tangkapan layar yang dia juga menunjukkan mekanisme gim yang dirancang untuk memungkinkan pengguna saling berkompetisi mencetak skor tertinggi di dalam percakapan.

Jika dirilis, kehadiran gim di dalam pesan dapat memberi keunggulan bagi Threads dibandingkan platform lain seperti X dan Bluesky yang belum menyediakan fitur serupa.

Fitur tersebut juga berpotensi menjadi pembeda dari layanan pesan lain, termasuk Apple Messages yang mendukung gim melalui aplikasi pihak ketiga.