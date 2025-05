Thy Art Is Murder Tampil Beringas di Hammersonic The Convention

jpnn.com, JAKARTA - Konser A Journey to Hammersonic 10th years Anniversary: The Convention berlangsung sukses dan penuh ingar bingar di Bali United Studio, Jakarta pada Minggu (4/5).

Digelar oleh Ravel Entertainment, acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian menuju puncak perayaan satu dekade Hammersonic Festival.

Promotor sengaja mempersembahkan konsep acara yang berbeda dari hajatan sebelumnya. Tidak hanya konser musik, penyelenggara juga mengadakan coaching clinic dan talkshow.

Band deathcore asal Australia, Thy Art Is Murder menjadi bintang tamu utama A Journey to Hammersonic 10th years Anniversary: The Convention.

Sebelum Thy Art Is Murder naik panggung, terdapat aksi band metal asal Jawa Barat, Revenge The Fate yang juga tampil apik.

Revenge the Fate menggempur dengan sejumlah lagu seperti Witness, Kashmir, Continuous, Darah Serigala, Sinsera, dan Never Forever.

Di tengah acara, A Journey to Hammersonic 10th years Anniversary: The Convention juga mengadakan coaching clinic dan talkshow dengan narasumber ternama.