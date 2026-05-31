JPNN.com - Nasional - Tokoh

Tia Baswedan Lulus dari Harvard, Anies Kisahkan Perjuangan Keluarga Muda demi Pendidikan

Minggu, 31 Mei 2026 – 13:54 WIB
Mutiara Baswedan (mengenakan toga) bersama suaminya, Ali Saleh Alhuraiby (paling kiri), Fery Farhati (berjilbab), dan Anies Baswedan (paling kiri) berpose bersama dalam sesi foto seusai wisuda Harvard Graduate School of Education di Cambridge, Massachusetts. Foto: Instagram/aniesbaswedan

jpnn.com - Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Anies Baswedan membagikan momen bahagia saat putrinya, Mutiara Baswedan, diwisuda di kampus bergengsi di Amerika Serikat (AS).

Melalui Instagram, akademikus yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI periode 27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016 itu memajang foto-foto dari wisuda Tia -panggilan akrab Mutiara Baswedan- yang menyelesaikan kuliah strata dua (S-2) di Harvard Graduate School Of Education, Cambridge, Massachusetts, pada Kamis lalu (28/5/2026).

Putri pembarap pasangan Anies Baswedan-Fery Farhati itu merupakan satu dari 744 wisudawan dan wisudawati yang tergabung dalam wisuda The Class of 2026.

“Memanjatkan rasa syukur tak terhingga ketika menyaksikan Tia naik ke atas panggung wisuda di Harvard, menerima ijazah sambil menggendong Ibrahim, lalu Ali berdiri menyambut di samping panggung,” demikian takarir atau caption dalam unggahan Anies di Instagram.

Ali yang dimaksud dalam unggahan Anies itu ialah Ali Saleh Alhuraiby, suami Tia. Pasangan Ali-Tia dikaruniai putra bernama Ibrahim yang lahir pada 20 Juni 2025.

Anies juga mengisahkan saat dirinya melepas Tia dan Ali yang baru punya momongan berangkat ke AS pada tahun lalu. Kontestan Pilpres 2024 itu mengaku sempat khawatir.

“Mereka menjadi orang tua baru di negeri asing saja sudah merupakan tantangan besar, apalagi ketika dijalani beriringan dengan studi master di universitas dengan tuntutan akademik yang sangat tinggi seperti kampus ini,” imbuh Anies.

Walakin, Anies mengaku sangat bersyukur karena putrinya bisa melalui masa-masa penuh perjuangan itu. Penyandang gelar doktor dari Universitas Illinois Utara itu mendedahkan berbagai ikhtiar yang menjadian Tia mampu menyelesaikan kuliah S-2 di Harvard.

