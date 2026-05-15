Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tian Fu Gong Bakal Diresmikan 17 Mei, Kelenteng Megah Destinasi Religi Baru di PIK

Jumat, 15 Mei 2026 – 14:30 WIB
Tian Fu Gong Bakal Diresmikan 17 Mei, Kelenteng Megah Destinasi Religi Baru di PIK - JPNN.COM
Fasilitas religi yang baru hadir di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), yakni Kelenteng Tian Fu Gong. Tempat bersembahyang yang namanya bermakna Istana Kemakmuran Agung itu berada di Riverwalk Island PIK. Foto: Agung Sedayu Group

jpnn.com, JAKARTA - Satu lagi fasilitas religi akan hadir di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), yakni Kelenteng Tian Fu Gong.

Tempat bersembahyang yang namanya bermakna Istana Kemakmuran Agung itu berada di Riverwalk Island PIK.

Kelenteng Tian Fu Gong akan diresmikan pada Minggu, 17 Mei 2026 pukul 17.00 WIB. Peresmian itu menunjukkan bahwa progres pembangunannya makin nyata.

Baca Juga:

Bangunan tersebut memasuki tahap penyempurnaan sebelum dibuka untuk umat. Kehadiran Tian Fu Gong melengkapi fasilitas religi yang sudah lebih dulu dikenal di kawasan Riverwalk Island PIK.

Sebelumnya, kawasan tersebut telah menghadirkan Kuil Si Mian Fo dan Masjid Al-Ikhlas PIK. Kini, Masjid Al-Ikhlas PIK menjadi salah satu fasilitas ibadah yang cukup menonjol di Riverwalk Island.

Masjid yang mengusung arsitektur Islamic Classical Architecture. Daya tampungnya mencapai 600 jemaah.

Baca Juga:

Adapun Tian Fu Gong hadir dengan arsitektur megah khas kelenteng. Desain bangunannya tidak hanya disiapkan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang memberi pengalaman budaya bagi pengunjung.

Kelenteng Tian Fu Gong menghadirkan altar bagi 12 Dewa Dewi Agung. Keberadaan altar tersebut menjadi salah satu daya tarik utama karena setiap dewa dan dewi memiliki makna spiritual yang berbeda.

Fasilitas religi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), yakni Kelenteng Tian Fu Gong namanya bermakna Istana Kemakmuran Agung di Riverwalk Islan PIK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK  PIK2  Tian Fu Gong  Destinasi Religi  Masjid Al-Ikhlas PIK  Kelenteng  Riverwalk Island PIK 
BERITA PIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp