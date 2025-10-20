Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Musik

Tiara Andini Beri Pembuktian Lewat Album Edelweiss

Senin, 20 Oktober 2025 – 14:14 WIB
Tiara Andini Beri Pembuktian Lewat Album Edelweiss
Penyanyi Tiara Andini. Foto: Dok. Universal Music Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Tiara Andini akhirnya meluncurkan album terbaru yang berjudul Edelweiss.

Album kedua tersebut menjadi penanda perjalanan dalam karier musik dan kematangan Tiara Andini, sebagai penyanyi maupun pencipta lagu.

Tiara Andini membagikan visualisasi konsep album Edelweiss yang anggun dan elegan dengan balutan busana putih bernuansa dreamy, dilengkapi dengan sayap indah dan hiasan kuku bertema senada.

Dalam Edelweiss, perempuan berusia 24 tahun itu menyajikan 8 lagu yang kaya akan emosi dan perasaan.

Pendengar akan menemukan berbagai cerita tentang kesedihan, patah hati, romansa, yang menjadi kisah setiap lagu dalam album.

Dari 8 lagu tersebut, Tiara Andini menghadirkan 6 lagu baru yang dilengkapi dengan 2 lagu yang telah dirilis sebelumnya, Kupu-Kupu dan Bukan Untukku.

Era baru Tiara Andini ini diawali oleh perilisan single Adu Bola Mata yang ditulis dan diproduseri oleh grup komposer ternama Arya Aditya Ramadhya, Ilman Ibrahim Isa, Anindyo Baskoro atau yang bisa dikenal dengan nama Laleilmanino.

Dalam mewujudkan album kedua, Tiara Andini berkolaborasi dengan sejumlah produser dan pencipta lagu.

