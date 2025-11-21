Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tiba di Afrika Selatan untuk Hadiri KTT G20, Gibran & Rombongan Disambut Tarian Pantsula

Jumat, 21 November 2025 – 21:25 WIB
Tiba di Afrika Selatan untuk Hadiri KTT G20, Gibran & Rombongan Disambut Tarian Pantsula
?Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disambut Menteri Listrik dan Energi Afrika Selatan, Kgosientsho Ramokgopa, saat tiba di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat sore waktu setempat (21/11/2025), untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

jpnn.com, JOHANNESBURG - ‎Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tiba di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat (21/11/2025) untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Setibanya di Johannesburg, Gibran disambut tarian lokal, Pantsula.

‎Setelah menempuh penerbangan sekitar 10 jam 50 menit, Wapres dan rombongan terbatas tiba di Bandar Udara Internasional O.R. Tambo, Johannesburg, Jumat sekitar pukul 15.15 waktu setempat.

‎Usai menuruni tangga pesawat, Gibran disambut oleh Menteri Listrik dan Energi Afrika Selatan, Kgosientsho Ramokgopa, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Afrika Selatan Saud Purwanto Krisnawan, serta Atase Pertahanan RI di Pretoria Kolonel (Mar) Guntur Almasyih.

‎Gibran didampingi Menteri Listrik dan Energi Afrika Selatan, Kgosientsho Ramokgopa pun berjalan melalui pasukan jajar kehormatan.

‎Gibran pun sempat menyaksikan penampilan tarian lokal Pantsula yang dibawakan oleh tiga pemuda berbusana kemeja kotak-kotak merah dan bertopi kuning.

‎Usai rangkaian penyambutan, Wapres beserta rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Saxon Hotel Johannesburg untuk memulai agenda kunjungan kerja di Afrika Selatan.

‎Adapun kehadiran Gibran menghadiri KTT G20 Johannesburg, Afrika Selatan, untuk melaksanakan penugasan Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir.

‎Wapres akan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo sekaligus menegaskan posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tiba di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat (21/11/2025) untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

