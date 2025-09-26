Tiba di Amsterdam, Prabowo Bakal Perkuat Diplomasi RI-Belanda

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal bertemu dengan Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Huis ten Bosch.

Prabowo sendiri tiba di Bandar Udara Internasional Schipol, Amsterdam, Belanda, pada Kamis (25/9) waktu setempat.

Setibanya di Bandara Schipol, Prabowo disambut hangat di bawah tangga pesawat oleh Aide-de-Camp (ADC) Raja Belanda Letkol Joël Postma, Head of the Visits and Events of the Protocol and House Country Department, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands Bob Aal.

Lalu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Mayerfas, serta Atase Pertahanan KBRI Den Haag Kol. Laut (P) Rikrik Permadi Sobana.

Seusai menerima penghormatan resmi, Prabowo kemudian menuju kendaraan yang telah disiapkan.

Kepala Negara akan menumpangi Limousine Cadillac panjang milik keluarga Kerajaan Belanda yang khusus digunakan untuk tugas kenegaraan atau kunjungan resmi.

Baca Juga: Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Berpotensi Meningkatkan Ekonomi Domestik

Kendaraan itu biasanya disimpan di Royal Stables, kawasan Istana Noordeinde, Den Haag, dan hanya digunakan dalam acara tingkat tinggi.

Hal tersebut menjadi penghormatan yang tinggi dari Kerajaan Belanda terhadap kunjungan Presiden Prabowo.