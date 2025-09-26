Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Tiba di Amsterdam, Prabowo Bakal Perkuat Diplomasi RI-Belanda

Jumat, 26 September 2025 – 13:30 WIB
Presiden Prabowo saat tiba di Bandar Udara Internasional Schipol, Amsterdam, Belanda, pada Kamis (25/9) waktu setempat. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal bertemu dengan Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Huis ten Bosch.

Prabowo sendiri tiba di Bandar Udara Internasional Schipol, Amsterdam, Belanda, pada Kamis (25/9) waktu setempat.

Setibanya di Bandara Schipol, Prabowo disambut hangat di bawah tangga pesawat oleh Aide-de-Camp (ADC) Raja Belanda Letkol Joël Postma, Head of the Visits and Events of the Protocol and House Country Department, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands Bob Aal.

Lalu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Mayerfas, serta Atase Pertahanan KBRI Den Haag Kol. Laut (P) Rikrik Permadi Sobana.

Seusai menerima penghormatan resmi, Prabowo kemudian menuju kendaraan yang telah disiapkan.

Kepala Negara akan menumpangi Limousine Cadillac panjang milik keluarga Kerajaan Belanda yang khusus digunakan untuk tugas kenegaraan atau kunjungan resmi.

Kendaraan itu biasanya disimpan di Royal Stables, kawasan Istana Noordeinde, Den Haag, dan hanya digunakan dalam acara tingkat tinggi.

Hal tersebut menjadi penghormatan yang tinggi dari Kerajaan Belanda terhadap kunjungan Presiden Prabowo.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda menandai upaya mempererat hubungan bilateral, khususnya di bidang-bidang strategis.

