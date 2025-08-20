Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Tiba di Festival Pacu Jalur 2025, Agung Nugroho Langsung Beli Tanjak Khas Kuansing

Rabu, 20 Agustus 2025 – 12:27 WIB
Tiba di Festival Pacu Jalur 2025, Agung Nugroho Langsung Beli Tanjak Khas Kuansing - JPNN.COM
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho membeli tanjak khas Kuansing di stand UMKM di Tepian Narosa. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com, TELUK KUANTAN - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho turut hadir dalam rangkaian Festival Pacu Jalur Tradisional di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Rabu (20/8).

Tidak hanya menyaksikan kemeriahan perlombaan, Agung juga memberikan perhatian khusus ke para pelaku UMKM yang membuka stand di arena festival.

Setibanya di lokasi, Agung menyebut tahun ini menjadi momen spesial karena Festival Pacu Jalur telah meningkat ke level internasional.

Menurutnya, kehadiran pengunjung dari berbagai daerah bahkan mancanegara merupakan peluang besar bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produk khas Kuantan Singingi.

“Saya lihat banyak sekali pelaku UMKM yang kreatif dan menarik. Tadi saya langsung membeli tanjak khas Kuansing sebagai bentuk dukungan nyata. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi pelaku UMKM untuk terus mengembangkan produknya,” ungkap Agung Nugroho.

Dia mengajak seluruh masyarakat dan pengunjung festival untuk tidak hanya menikmati perlombaan pacu jalur, tetapi juga menyempatkan diri berkunjung ke stand-stand UMKM.

Menurutnya, keberadaan UMKM sangat penting dalam mendukung perputaran roda ekonomi masyarakat Kuansing.

“Jangan hanya sekadar nonton. Mari ramaikan stand UMKM yang menjual produk lokal Kuantan Singingi. Dengan begitu, ekonomi bisa meningkat dan berputar lebih cepat,” tambahnya.

