Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Tiba di KPK, Eks Menag Yaguq Mengaku Diperiksa Untuk Gus Alex

Jumat, 30 Januari 2026 – 15:48 WIB
Tiba di KPK, Eks Menag Yaguq Mengaku Diperiksa Untuk Gus Alex - JPNN.COM
Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab dipanggil Gus Yaqut. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan pernyataan singkat kepada awak media usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, Jumat (30/1).

Yaqut menyatakan bahwa panggilan pemeriksaan kali ini terkait dengan dirinya sebagai saksi.

"Ya, saya dipanggil sebagai saksi, untuk memberikan kesaksian atas saudara Ishfah," ujarnya saat tiba di Gedung KPK.

Baca Juga:

Saat ditanya lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan, mantan Menag periode 2020-2024 itu memilih untuk tidak menjawab dan meminta izin untuk segera meninggalkan lokasi.

"Ya, saya belum tahu, mohon izin lewat ya mas, mohon izin mas," katanya.

Yaqut juga enggan menanggapi berbagai pertanyaan lain dari wartawan, termasuk terkait statusnya sebagai tersangka dan kemungkinan mengajukan praperadilan.

Baca Juga:

"Saya enggak akan memberikan tanggapan mas, permisi udah jam nya ni mas, enggak enak kita mas," ujarnya.

Untuk pertanyaan mengenai persiapan yang dibawa, Yaqut menjawab singkat, "Saya bawa book note saja buat mencatat, enggak ada catatan."

Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan dipanggil KPK sebagai saksi untuk memberikan kesaksian atas mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Yaqut Cholil Qoumas  Menag  haji 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp