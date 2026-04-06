Tiba di Manado, Wapres Gibran Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa M 7,6

jpnn.com, MANADO - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Manado, Sulawesi Utara, Senin (6/4) malam, untuk meninjau langsung kondisi sejumlah lokasi yang terdampak gempa.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulut, Christian Iroth, mengonfirmasi bahwa pesawat yang membawa Wapres mendarat di Bandara Sam Ratulangi Manado sekitar pukul 19.00 WITA.

"Wapres Gibran tiba sekitar pukul 19.00 WITA dan disambut langsung oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, serta jajaran Forkopimda," ujar Christian Iroth dalam keterangannya.

"Ada sejumlah agenda yang akan dilakukan Wapres Gibran mulai Selasa (7/4) pagi hingga siang hari sebelum bertolak ke Jakarta," tambahnya.

Dari informasi yang didapat, kunjungan Wapres Gibran didahului dengan melihat langsung kondisi gedung KONI Sario Manado, di mana sisi barat ambruk diguncang gempa.

Agenda berikutnya mengunjungi keluarga korban meninggal Deitje Lahia setelah terkena material reruntuhan gedung KONI Sario.

Wapres Gibran selanjutnya mengunjungi Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Yesus di Desa Rumengkor, Kabupaten Minahasa, guna melihat kondisi bangunan yang rusak terdampak gempa serta berkunjung ke Kota Bitung di mana wilayah itu sangat dekat dengan titik gempa.

Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Yesus di Rumengkor, kondisi plafon jatuh dan ada keretakan dinding serta sempat dikunjungi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto akhir pekan lalu.