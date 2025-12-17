Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tiba di Padang, Prabowo Tinjau Lagi Daerah Terdampak Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 – 19:09 WIB
Tiba di Padang, Prabowo Tinjau Lagi Daerah Terdampak Bencana - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto (kiri) menyalami Kepala Polda Sumatra Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta sesaat setelah mendarat di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatra Barat, Rabu (17/12/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Padang, Sumatera Barat, Rabu (17/12).

Prabowo akan meninjau kembali daerah terdampak bencana di provinsi tersebut.

Pesawat kepresidenan PK GRD yang dinaiki Presiden Prabowo mendarat di Bandar Udara Internasional Minangkabau pukul 18.31 WIB.

Presiden disambut langsung oleh Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi dan Kepala Polda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta. Adapun yang mendampingi Prabowo dalam penerbangan ke Padang, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo dijadwalkan akan meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana. Ini merupakan kali kedua Kepala Negara meninjau lokasi bencana di Sumatra Barat.

Pada Senin (1/12), Presiden telah mengunjungi Padang Pariaman untuk mengunjungi para pengungsi.

Diketahui, Presiden Prabowo telah tiga kali mendatangi sejumlah lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatra. Sebelumnya, pada Senin (1/12), Presiden meninjau wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Aceh, serta Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatra Barat.

Selanjutnya pada Minggu (7/12), Prabowo menuju Provinsi Aceh untuk meninjau titik kerusakan dan dampak banjir signifikan di Kabupaten Bireuen, serta memimpin rapat khusus penanganan bencana Sumatra di Banda Aceh.

Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo mendarat di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Padang, pukul 18.31 WIB.

