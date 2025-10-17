Tiba di Papua, Gubernur-Wagub Disambut Hangat Masyarakat

jpnn.com, JAYAPURA - Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan menyelimuti Bandara Internasional Sentani, Jayapura, Kamis (16/10/2025), saat Gubernur Papua Matius Fakhiri tiba kembali di Bumi Cenderawasih seusai menjalankan agenda pelantikan dan tugas pemerintahan di luar daerah.

Tiba sekitar pukul 08.10 WIT menggunakan pesawat Batik Air Gubernur Matius Fakhiri disambut meriah oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, tokoh masyarakat, dan ratusan warga yang antusias menanti sejak pagi.

Sebelum gubernur tiba, Wakil Gubernur Papua telah lebih dahulu mendarat di Bandara Sentani pada pukul 06.00 WIT. Kedatangan keduanya disambut secara adat sebagai simbol penghargaan terhadap pemimpin yang kembali ke tanah kelahiran.

Turut hadir dalam rombongan penyambutan, Plt Sekda Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), para asisten daerah, kepala OPD, tokoh adat dan agama, ketua paguyuban, hingga pimpinan partai politik.

Apresiasi Gubernur Papua “Mari Kita Rajut Kebersamaan” dalam wawancaranya seusai tiba di ruang VIP Bandara Sentani, Gubernur Matius Fakhiri didampingi Wagub Papua Aryoko Rumaropen menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak atas sambutan hangat yang diberikan.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Papua, jajaran Forkopimda, dan semua pihak yang telah menyambut kami dengan penuh kasih dan kebersamaan. Ini bukti bahwa Papua adalah rumah bagi kita semua,” ujar Gubernur Fakhiri dengan senyum hangat.

Lebih lanjut, Gubernur Fakhiri mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersatu dan meninggalkan perbedaan dalam menyongsong Pesta Rakyat Papua yang akan digelar pada 25 Oktober 2025 mendatang.

“Saya mengajak seluruh warga Papua tanpa melihat latar belakang suku, agama, atau golongan untuk hadir bersama dalam Pesta Rakyat 25 Oktober 2025. Mari kita tinggalkan ego masing masing , kita rajut kembali kebersamaan, karena Matius dan Aryoko hadir untuk masyarakat, untuk Papua yang damai dan sejahtera,” tegasnya.