Tiba di Paris, Presiden Prabowo Disambut Ratusan Diaspora Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan diaspora Indonesia menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Paris, Prancis, Selasa (26/5/2026).

Sambutan hangat ini menjadi wujud antusiasme dan kebanggaan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri atas kunjungan kepala negara tersebut.

“Saya sangat terima kasih sekali kepada beliau, Bapak Prabowo sudah menyempatkan untuk bertemu dengan warga Indonesia di sini. Walaupun sekedar berjabat tangan, saya sangat tersentuh sekali. Saya sangat terhormat, bisa bertemu dengan beliau,” kata Ruth, warga asal Blitar yang telah menetap selama 23 tahun di Prancis, dikutip dari siaran pers BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta.

Ruth mengaku tidak mampu menyembunyikan rasa harunya saat bertemu Presiden Prabowo untuk pertama kalinya di hotel tempat kepala negara bermalam selama berada di Paris.

“Bienvenue, Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ucap Ruth, menyampaikan ucapan selamat datang dalam bahasa Prancis kepada Presiden.

Antusiasme serupa juga ditunjukkan para mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Prancis.

Reval bersama Evelyn dan Syeril mengaku bangga memperoleh kesempatan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

“Perasaannya sangat bangga dan sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden secara langsung. Apalagi kami 'as a student' di Prancis ini merupakan suatu 'opportunity' yang tidak semua orang bisa. Jadi, kami sangat senang sekali,” ujar Reval.