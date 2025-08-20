Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tiba di Pekanbaru, Wapres Gibran Langsung Bertolak ke Lokasi Festival Pacu Jalur 2025

Rabu, 20 Agustus 2025 – 13:21 WIB
Tiba di Pekanbaru, Wapres Gibran Langsung Bertolak ke Lokasi Festival Pacu Jalur 2025
Wapres Gibran Rakabuming Raka saat akan bertolak ke Pacu Jalur Kuansing. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (20/8/2025). Kehadiran orang nomor dua di Indonesia ini disambut hangat oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau di Bandara Sultan Syarif Kasim II.

Setelah menempuh perjalanan udara menggunakan pesawat kenegaraan, Wapres Gibran langsung bertolak menuju helikopter yang telah disiapkan di area bandara.

Dari Pekanbaru, ia melanjutkan perjalanan udara menuju Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya ke Tepian Narosa, Teluk Kuantan.

“Kedatangan Wapres Gibran di Kuansing memiliki agenda khusus, yakni membuka secara resmi Festival Pacu Jalur Nasional 2025,” kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto.

Event budaya tahunan ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Kuantan Singingi yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia.

Pemerintah daerah bersama masyarakat Kuansing telah mempersiapkan penyambutan meriah atas kedatangan Wapres.

Ribuan masyarakat memadati Tepian Narosa untuk menyaksikan langsung pembukaan festival yang setiap tahunnya menyedot perhatian wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara.

Festival Pacu Jalur tahun ini tercatat diikuti 228 jalur atau perahu tradisional, termasuk peserta dari luar daerah seperti Sumatera Barat dan Indragiri Hulu.

