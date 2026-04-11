Tiba-Tiba Setan, Oki Rengga Akhirnya Wujudkan Mimpi Bareng Lolox

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Oki Rengga beradu akting dengan Lolox dalam film horor komedi berjudul Tiba-Tiba Setan.

Film itu menjadi bentuk wujud mimpi Oki Rengga untuk bisa beradu akting dengan Lolox.

Komika sekaligus aktor berusia 37 tahun tersebut mengaku sudah bersahabat dengan Lolox sejak awal merintis karier di Jakarta.

Dia pun mengingat masa-masa saat berjuang bersama dan tinggal bersama.

"Bahkan memulai karier aku di Jakarta ini, bareng Lolox. Tidur bareng juga, beda kamar," ungkap Oki Rengga di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/4).

Mantan pemain PSDS Deli Serdang itu pun mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya tersebut.

Sebabz menurutnya, dirinya tidak akan berada di posisi sekarang tanpa bantuan Lolox.

"Ranpa Lolox, aku tidak akan ada di posisi saat ini. Makanya ketika aku bisa bareng sama dia bikin project main film berdua kayak begini, ini adalah salah satu mimpi kami. Mimpi aku sih ya, dia tidak peduli, dia ngejar mimpinya sendiri," ucap Oki Rengga.