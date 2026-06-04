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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tidak Ada Indonesia Emas Jika Status Guru Honorer Belum Jelas

Kamis, 04 Juni 2026 – 12:10 WIB
Tidak Ada Indonesia Emas Jika Status Guru Honorer Belum Jelas - JPNN.COM
Guru mengajar di kelas. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Nur Purnamasidi menyampaikan guru harus ditempatkan sebagai pusat dari seluruh kebijakan pendidikan nasional.

Penyelesaian persoalan guru honorer tidak boleh berhenti pada pendekatan administratif semata.

Guru honorer bukan sekadar angka dalam data kepegawaian. Mereka adalah wajah nyata pengabdian pendidikan Indonesia, terutama di daerah-daerah yang selama ini masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik.

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“Ruh dan jiwanya pendidikan adalah tenaga pendidik atau guru, maka muliakanlah mereka agar Indonesia bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Purnamasidi, Kamis (4/6/2026).

Sementara itu, Pengamat Pendidikan dari Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Indra Charismiadji, menilai bahwa persoalan guru honorer tidak bisa dilepaskan dari masalah besar tata kelola guru nasional yang selama ini belum tertata secara rasional, adil, dan berbasis data.

"Kita sering mendengar bahwa kita kekurangan guru, tetapi data STR atau Student Teacher Ratio justru menunjukkan Indonesia kelebihan guru. Ini yang membuat banyak guru berpenghasilan rendah, sebagaimana juga terlihat dalam data Bank Dunia,” ujar Indra.

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Menurut Indra, narasi kekurangan guru harus diuji secara lebih cermat. Masalah utama pendidikan Indonesia bukan semata-mata jumlah guru, melainkan distribusi, status, pembiayaan, kualitas tata kelola, serta desain sistem kepegawaian guru yang masih belum mampu menjamin kesejahteraan dan profesionalitas pendidik secara adil.

Menurut Indra, SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 perlu ditempatkan sebagai kebijakan transisi. Negara tetap membutuhkan peta jalan penyelesaian guru honorer yang lebih permanen, berbasis data, berkeadilan, realistis secara fiskal, dan mampu menjamin keberlangsungan profesi guru secara bermartabat.

Pengamat pendidikan dari FORMASI Indra Charismiadji mengatakan tidak ada Indonesia Emas jika status guru honorer belum jelas

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TAGS   guru honorer  guru  Indonesia Emas  Indra Charismiadji 
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