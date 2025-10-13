Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tidak Ada Kata-Kata Lagi Segera Limpahkan Penggajian PPPK ke Pusat

Senin, 13 Oktober 2025 – 21:22 WIB
Tidak Ada Kata-Kata Lagi Segera Limpahkan Penggajian PPPK ke Pusat - JPNN.COM
Tidak Ada Kata-Kata Lagi Segera Limpahkan Penggajian PPPK ke Pusat. Ilustrasi/foto: dokumentasi JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Usulan pemerintah daerah agar gaji ASN dilimpahkan ke pusat imbas pemotongan anggaran mendapat respons positif dari para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pengalihan ke pusat dinilai bisa menyelamatkan PPPK yang setiap Oktober selalu terlambat pengajiannya. Contohnya, provinsi Banten yang hingga saat ini belum membayarkan gaji PPPK-nya.

"Sudah tidak ada kata-kata lagi, segera ambil alih penggajian dari daerah dan dilimpahkan ke pusat," kata Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih kepada JPNN, Senin (13/10).

Baca Juga:

Dia menjelaskan, sebelum ada pemotongan anggaran, pemerintah daerah sudah telat bayar gaji ASN PPPK, sedangkan PNS relatif aman.

Ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan memangkas anggaran transfer ke daerah lantaran tidak terserap, pemda kebingungan. 

Akhirnya pemda minta gaji ASN ditarik ke pusat, padahal tanpa ada pemotongan anggaran pun selalu telat bayar gaji.

Baca Juga:

Heti mengatakan, ASN PPPK sangat bersyukur bila gaji dibayarkan pusat, sehingga pemda tidak banyak alasan.

"Kalau pusat yang bayar, tidak akan ada yang terlambat seperti dirasakan teman-teman di provinsi Banten. Mereka sampai hari ini belum digaji lho," seru Hetty.

Ketum FOKAP Heti Kustrianingsih mengatakan, tidak ada kata-kata lagi segera limpahkan penggajian PPPK ke pusat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  ASN PPPK  gaji asn pppk  Gaji 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp