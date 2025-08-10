Tidak Berdiri Sendiri, Novel Meliza Maria tentang Puzzle Hidup dan Perjuangan

jpnn.com, JAKARTA - Penulis Meliza Maria meluncurkan novel terbarunya berjudul 'Tidak Berdiri Sendiri' di toko buku Kinokuniya, Grand Indonesia, Jakarta, pada 9 Agustus 2025.

Acara peluncuran ini akan dimeriahkan dengan sesi diskusi buku dan book signing, menghadirkan Almira Rahma, psikolog dan corporate trainer, sebagai narasumber.

Novel Tidak Berdiri Sendiri mengangkat kisah Lilith, seorang perempuan yang memiliki kecintaan mendalam pada puzzle.

Dalam pandangan Lilith, puzzle bukan sekadar gambar yang terpotong-potong atau permainan anak kecil, melainkan kepingan peristiwa dalam hidup yang harus disusun agar membentuk gambaran utuh.

Meliza Maria mengungkapkan bahwa novel ini sarat dengan pesan motivasi serta pemahaman penting tentang fokus pada tujuan, pengelolaan, dan strategi untuk mencapainya.

“Buku ini saya tulis dengan sangat emosional. Banyak pengalaman hidup saya dan interaksi saya dengan permainan kepingan puzzle yang saya hadirkan dalam cerita ini,” kata Meliza.

Melalui media puzzle, Meliza berhasil menggabungkan bacaan, ilmu psikologi, pengamatan, serta pengalaman pribadinya menjadi perjalanan cerita yang menarik.

“Permainan ini membuatku mengenal diriku sendiri dengan cara yang sangat menyenangkan. Untuk itu aku tahu, aku harus terus merangkai kepingan," tuturnya.