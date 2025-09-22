Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tidak Hadiri Acara Ulang Tahun Anak, Andrew Andika Beri Penjelasan

Senin, 22 September 2025 – 18:18 WIB
Tidak Hadiri Acara Ulang Tahun Anak, Andrew Andika Beri Penjelasan - JPNN.COM
Andrew Andika. Foto: Instagram/andrewandika

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Andrew Andika memberi penjelasan soal ketidakhadiran dirinya saat acara ulang tahun anaknya beberapa waktu lalu.

Mantan suami Tengku Dewi itu mengaku tidak bisa datang ke Bali karena jadwal pekerjaan.

"Kebetulan lagi ada kerjaan," ungkap Andrew Andika saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Pria berusia 38 tahun itu mengaku diundang oleh Tengku Dewi untuk menghadiri perayaan ulang tahun anak-anaknya.

Akan tetapi, Andrew Andika sudah terlanjur memiliki jadwal kerja yang tidak bisa ditinggalkan.

"Kerjaan ke luar kota terus, kebanyakan pas weekend," beber pemain film Pencarian Terakhir itu.

Baca Juga:

Walau tidak hadir saat pesta, Andrew Andika memutuskan untuk berangkat ke Bali keesokan harinya.

Dia sengaja datang ke Pulau Dewata demi merayakan ulang tahun bersama anak-anak.

Aktor Andrew Andika memberi penjelasan soal ketidakhadiran dirinya saat acara ulang tahun anaknya beberapa waktu lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Andrew Andika  Andrew Andika dan Tengku Dewi  Tengku Dewi  mantan istri Andrew Andika 
BERITA ANDREW ANDIKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp