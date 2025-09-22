Tidak Hadiri Acara Ulang Tahun Anak, Andrew Andika Beri Penjelasan

Senin, 22 September 2025 – 18:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Andrew Andika memberi penjelasan soal ketidakhadiran dirinya saat acara ulang tahun anaknya beberapa waktu lalu.

Mantan suami Tengku Dewi itu mengaku tidak bisa datang ke Bali karena jadwal pekerjaan.

"Kebetulan lagi ada kerjaan," ungkap Andrew Andika saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Pria berusia 38 tahun itu mengaku diundang oleh Tengku Dewi untuk menghadiri perayaan ulang tahun anak-anaknya.

Akan tetapi, Andrew Andika sudah terlanjur memiliki jadwal kerja yang tidak bisa ditinggalkan.

"Kerjaan ke luar kota terus, kebanyakan pas weekend," beber pemain film Pencarian Terakhir itu.

Walau tidak hadir saat pesta, Andrew Andika memutuskan untuk berangkat ke Bali keesokan harinya.

Dia sengaja datang ke Pulau Dewata demi merayakan ulang tahun bersama anak-anak.