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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tidak Hanya Lucu, Temon Merupakan Sosok Paling Pintar di Keluarga

Senin, 13 Juli 2026 – 15:15 WIB
Tidak Hanya Lucu, Temon Merupakan Sosok Paling Pintar di Keluarga - JPNN.COM
Komedian Temon. Foto: Instagram/temontemplar27

jpnn.com, JAKARTA - Adik mendiang Temon, Jonathan mengenang sosok mendiang kakaknya yang baru saja berpulang.

Dia menyebut bahwa pemilik nama Simson Rarameha Ngadang itu merupakan kakak yang humoris dan kerap membuat orang lain tertawa.

Tidak hanya itu, Temon juga dinilai sebagai pria yang bertanggungjawab terhadap keluarga.

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"Satu, kakak yang sangat lucu ya, sangat lucu. Terus dua, kita selalu ketawa dan dia juga apa, sama keluarga tanggung jawab banget sama keluarganya," kata Jonathan di rumah duka kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Minggu (12/7).

Menurutnya, Temon juga merupakan pribadi yang paling berprestasi di keluarganya.

Jonathan mengungkapkan bagaimana mendiang Temon sudah menunjukkan ketertarikannya untuk bersekolah sejak usia dini.

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"Dia tuh dari sekolah waktu masih kecil, dia tuh umur 5 tahun emang kakak-kakaknya pada sekolah, dia ngikut. Dia pengin sekolah, 5 tahun dia memang pengin sekolah masuk ke sekolah gitu," tuturnya.

Selain itu, Jonathan menuturkan bahwa Temon memang terbilang cerdas dan berpestasi.

Adik mendiang Temon, Jonathan mengungkapkan, sang kakak merupakan sosok yang lucu.

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TAGS   Temon  Temon Templar meninggal  Temon meninggal  Abdel dan Temon 
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