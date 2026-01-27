Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tidak Ingin Krisis 1998 Terulang, Purbaya Putuskan Perlebar Defisit APBN

Selasa, 27 Januari 2026 – 18:37 WIB
Tidak Ingin Krisis 1998 Terulang, Purbaya Putuskan Perlebar Defisit APBN - JPNN.COM
Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa di Djuanda, Jakarta Pusat, Selasa (20/1). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya sengaja memperlebar defisit anggaran hingga mendekati ambang batas 3 persen.

Hal itu dilakukan Purbaya, untuk mencegah terulangnya krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998.

Menurutnya, keputusan memperlebar defisit bukanlah pilihan yang mudah.

Baca Juga:

Namun, langkah itu dinilai perlu demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan perlambatan.

“Dari sisi pemerintah, belanja, dan yang lain-lain saya memastikan semuanya itu membalikkan ekonomi. Jadi dampaknya fiskal juga defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan. Kalau enggak, kita kayak (krisis ekonomi) 1998 lagi,” kata Purbaya dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026, Selasa (27/1).

Purbaya menjelaskan, secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen.

Baca Juga:

Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara.

Di tengah tren perlambatan ekonomi yang sedang menghantam Indonesia, dirinya memilih menerapkan kebijakan counter cyclical dengan meningkatkan belanja pemerintah, baik melalui program bantuan sosial maupun pemberian insentif pajak.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya sengaja memperlebar defisit anggaran hingga mendekati ambang batas 3 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Purbaya Yudhi Sadewa  purbaya  pertumbuhan ekonomi  APBN  Defisit APBN 
BERITA PURBAYA YUDHI SADEWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp