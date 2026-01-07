Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Tidak Lagi Dibiayai Pemprov, Masjid Raya Bandung Andalkan Infak untuk Operasional

Rabu, 07 Januari 2026 – 11:31 WIB
Tidak Lagi Dibiayai Pemprov, Masjid Raya Bandung Andalkan Infak untuk Operasional - JPNN.COM
Masjid Raya Bandung yang terletak di kawasan Alun-Alun. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Masjid Raya Bandung tidak lagi mendapatkan sokongan dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Hal itu dikarenakan masjid tersebut bukan lagi aset Pemprov Jabar, melainkan tanah wakaf.

Ketua Nadzir Masjid Raya Bandung Roedy Wiranatakusumah mengatakan, bantuan dana operasional dihentikan per akhir tahun 2025.

Baca Juga:

"Per 1 Januari keberadaan Masjid Raya Bandung menjadi masjid mandiri, masjid yang harus melakukan segala sesuatu kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada publik, tidak bisa mengandalkan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena masjid ini dianggap bukan aset Pemprov," kata Roedy di Bandung, Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, awalnya Masjid Raya Bandung merupakan wakaf dari tanah wakaf Wiranatakusumah IV yang didaftarkan sejak 1994.

Akta ikrar wakaf serta sertifikat hak milik wakaf telah dimiliki dan diperbarui melalui mekanisme pergantian nadzir yang sah.

Baca Juga:

Kemudian, pada 2002, Pemprov Jabar menerbitkan keputusan gubernur (Kepgub) nomor 451.2/Kep.1155/YANSOS/2002 yang menetapkan perubahan nama Masjid Agung Bandung menjadi Masjid Raya Bandung.

Melalui keputusan itu pula, Pemprov selama ini ikut menanggung kebutuhan operasional mulai dari gaji pegawai hingga perbaikan bangunan.

Per akhir tahun 2025, Masjid Raya Bandung tidak lagi mendapatkan bantuan operasional dari Pemprov Jabar. DKM mengandalkan injak untuk biaya operasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   masjid raya bandung  Bandung  Jawa Barat  Pemprov Jabar 
BERITA MASJID RAYA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp