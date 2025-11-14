Tidak Lagi Serumah, Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Sepakat Berpisah

Jumat, 14 November 2025 – 05:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Adly Fairuz dan Angbeen Rishi makin berada di ujung tanduk.

Sebab, Adly Fairuz ternyata sudah tidak tinggal serumah dengan istrinya, Angbeen Rishi.

"Sudah tidak satu rumah," kata kuasa hukum Adly Fairuz, Ondrasi Hia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Akan tetapi, kuasa hukum tidak menjelaskan sejak kapan Adly Fairuz dan Angbeen Rishi pisah rumah.

Ondrasi Hia juga enggan memberikan pernyataan mengenai penyebab perceraian pasangan selebritas tersebut.

"Karena ini adalah masalah keluarga, kami tidak bisa menyampaikan di sini ya. Jadi, mohon pengertian dari teman-teman media, ya," ucapnya.

Meski demikian, Ondrasi Hia menyebut Adly Fairuz dan Angbeen Rishi sudah sepakat untuk bercerai.

Oleh sebab itu, kuasa hukum berharap proses perceraian bisa berjalan lancar.