Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Tidak Lagi Serumah, Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Sepakat Berpisah

Jumat, 14 November 2025 – 05:55 WIB
Tidak Lagi Serumah, Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Sepakat Berpisah - JPNN.COM
Adly Fairuz dan Angbeen Rishi. Foto: Instagram/angbeenrishi

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Adly Fairuz dan Angbeen Rishi makin berada di ujung tanduk.

Sebab, Adly Fairuz ternyata sudah tidak tinggal serumah dengan istrinya, Angbeen Rishi.

"Sudah tidak satu rumah," kata kuasa hukum Adly Fairuz, Ondrasi Hia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Baca Juga:

Akan tetapi, kuasa hukum tidak menjelaskan sejak kapan Adly Fairuz dan Angbeen Rishi pisah rumah.

Ondrasi Hia juga enggan memberikan pernyataan mengenai penyebab perceraian pasangan selebritas tersebut.

"Karena ini adalah masalah keluarga, kami tidak bisa menyampaikan di sini ya. Jadi, mohon pengertian dari teman-teman media, ya," ucapnya.

Baca Juga:

Meski demikian, Ondrasi Hia menyebut Adly Fairuz dan Angbeen Rishi sudah sepakat untuk bercerai.

Oleh sebab itu, kuasa hukum berharap proses perceraian bisa berjalan lancar.

Rumah tangga Adly Fairuz dan Angbeen Rishi makin berada di ujung tanduk. Sebab, Adly Fairuz ternyata sudah...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adly Fairuz  Angbeen Rishi  Angbeen Rishi gugat cerai Adly Fairuz  istri Adly Fairuz 
BERITA ADLY FAIRUZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp