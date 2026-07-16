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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tidak Menyesal Ganti Pemain, Tuchel Siap Tanggung Jawab atas Kekalahan Inggris

Kamis, 16 Juli 2026 – 12:12 WIB
Tidak Menyesal Ganti Pemain, Tuchel Siap Tanggung Jawab atas Kekalahan Inggris - JPNN.COM
Pelatih Timnas Inggris, Thomas Tuchel. Foto: Instagram/england

jpnn.com, ATLANTA - Thomas Tuchel tidak menghindar dari gelombang kritik yang mengarah kepadanya seusai Timnas Inggris gagal melangkah ke final Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Jerman itu menegaskan dirinya bertanggung jawab penuh atas keputusan melakukan pergantian pemain yang memicu perdebatan setelah The Three Lions kalah 1-2 dari Argentina pada semifinal, Kamis (16/7/2026) dini hari.

Menurutnya, setiap keputusan yang diambil di pinggir lapangan merupakan tanggung jawab pelatih, termasuk ketika hasil akhirnya tidak sesuai harapan.

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"Anda bisa mendiskusikan ini dengan sejuta pelatih. Namun, saya yang harus mengambil keputusan saat pertandingan berlangsung. Itulah analisis saya dan saya bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut," kata Thomas Tuchel kepada BBC Sport, dikutip Metro.

Keputusan Tuchel menjadi sorotan karena mengubah pendekatan permainan setelah Inggris unggul lebih dahulu lewat gol Anthony Gordon.

Dia memilih memperkuat lini belakang dengan memasukkan Ezri Konsa, Dan Burn, dan Nico O'Reilly, bahkan mengubah skema menjadi lima bek untuk meredam tekanan Argentina.

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Strategi itu memancing kritik. Wayne Rooney menilai pergantian pemain yang terlalu defensif membuat Inggris kehilangan inisiatif menyerang hingga akhirnya terus ditekan lawan.

Meski demikian, Tuchel menolak anggapan perubahan tersebut menjadi penyebab utama kekalahan. Dia menyebut, tekanan Argentina sudah mulai terasa bahkan sebelum dirinya melakukan pergantian pemain.

Pelatih Thomas Tuchel menjawab kritik atas keputusannya mengganti sejumlah pemain saat melawan Argentina hingga berujung kekalahan. Ia siap tanggung jawab.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Inggris  Thomas Tuchel  Inggris vs Argentina  Argentina  Piala Dunia 
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