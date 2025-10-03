Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Tidak Permasalahkan Gana-gini, Bedu Serahkan Rumah dan Mobil kepada Irma

Jumat, 03 Oktober 2025 – 16:16 WIB
Tidak Permasalahkan Gana-gini, Bedu Serahkan Rumah dan Mobil kepada Irma - JPNN.COM
Bedu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (30/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu tengah menjalani proses perceraian dari istrinya, Irma Kartika Anggreani di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Dia ingin proses cerai berjalan lancar, bahkan dirinya tidak mempermasalahkan perihal gana-gini.

"Harta gana-gini apaan, cuma rumah sama mobil doang. Sudah, kami kasih ke istri, sudah," kata Bedu di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Pemilik nama asli Harabdu Tohar itu mengaku sudah menyerahkan harta untuk Irma Kartika Anggreani dan anak-anak.

Adapun gana-gini yang diberikan oleh Bedu yakni rumah dan mobil.

"Semuanya diserahkan ke istri. Saya cuma dikasih ATM kosong," beber pemain film Paku Tanah Jawa itu.

Baca Juga:

Bedu menjelaskan bahwa dirinya juga tidak memperebutkan hak asuh anak.

Dia ingin mengurus dan merawat buah hati bersama-sama Irma Kartika Anggreani dengan rukun.

Komedian Bedu tengah menjalani proses perceraian dari istrinya, Irma Kartika Anggreani di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bedu  Irma Kartika Anggreani  Istri Bedu  Bedu cerai 
BERITA BEDU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp