Tiga Arahan Presiden demi Tingkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Atlet Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (25/11/2025).

Tiga arahan utama terkait peningkatan kesejahteraan atlet serta penguatan ekosistem pembinaan olahraga nasional menjadi concern orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Erick menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjadikan kesejahteraan atlet sebagai prioritas.

“Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada tiga hal yang beliau minta saya tindaklanjuti. Satu, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa,” ujar Erick dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan jalan lapang karier bagi atlet berprestasi untuk mengabdi di sektor pelayanan publik.

Dia juga meninjau ulang skema bonus bagi atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Nantinya, penyusunan skema itu akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.

"Ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dahulu dengan Kemenkeu karena ini harus bikin rencana besar daripada anggaran negara," ungkap Erick.

Presiden Prabowo memutuskan adanya payung hukum baru yang akan menjadi dasar fokus pemerintah untuk 21 cabang olahraga menuju Olimpiade.