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JPNN.com - Kriminal

Tiga Hari Hilang, Warga Nganjuk Ditemukan Tewas Diduga Dibunuh

Kamis, 16 Juli 2026 – 04:00 WIB
Tiga Hari Hilang, Warga Nganjuk Ditemukan Tewas Diduga Dibunuh - JPNN.COM
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com, NGANJUK - Dilaporkan hilang selama sekitar tiga hari sejak Senin (13/7), Gatot Tri Wahyu Widodo (53) ditemukan tewas di area pekarangan rumah warga tetangga korban di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Polres Nganjuk masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian korban serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus tersebut.

"Masih dalam penyelidikan. Jenazah ditemukan dalam kondisi meninggal secara tidak normal," kata Kasi Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi, Rabu.

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Pihak kepolisian tersebut, kata dia, langsung bergerak begitu ada laporan temuan jenazah tersebut. Anggota ke lokasi, mengevakuasi jenazah itu serta melakukan olah tempat kejadian perkara.

Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi.

Sebelumnya, warga bersama kerabat dari yang bersangkutan sempat melakukan pencarian setelah korban tidak terlihat selama beberapa hari.

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Pencarian dilakukan di sekitar rumah karena warga mengkhawatirkan kondisi korban yang diketahui memiliki riwayat sakit.

Seorang warga setempat, M. Ali Ridho (51), mengaku ikut melakukan pencarian sebelum akhirnya ditemukan gundukan tanah yang terlihat baru di area kebun samping rumah korban.

Dilaporkan hilang selama sekitar tiga hari sejak Senin (13/7), warga Nganjuk ditemukan tewas di area pekarangan rumah warga.

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TAGS   Nganjuk  Dibunuh  pembunuhan  Tewas 
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