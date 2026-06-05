Tiga Kampus di Sleman Terima Bantuan Laboratorium Komputer dan Program ZCoffee

jpnn.com, JAKARTA - Bantuan sarana laboratorium komputer senilai Rp298,92 juta disalurkan kepada tiga perguruan tinggi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas mahasiswa.

Bantuan yang disalurkan melalui Baznas Sleman itu diberikan kepada Universitas AMIKOM Yogyakarta, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), dan Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), baru-baru ini.

Selain memperkuat sarana pendidikan, Baznas juga meluncurkan Program ZCoffee di UNISA Yogyakarta melalui dua outlet yang dikelola oleh empat mahasiswa mustahik dengan total bantuan sebesar Rp80 juta.

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Hingga saat ini, sebanyak enam outlet ZCoffee telah beroperasi di sejumlah kampus di wilayah Yogyakarta dan berhasil memberdayakan 12 mustahik.

Pimpinan Baznas Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan sekaligus Pembina Wilayah DIY, Rizaludin Kurniawan, mengatakan bantuan fasilitas pendidikan tersebut merupakan bagian dari komitmen Baznas dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

“Fasilitas pendidikan seperti laboratorium komputer merupakan investasi sosial. Manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga akan mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing mahasiswa di masa mendatang,” kata Rizaludin.

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Dia menambahkan, keberadaan ZCoffee di lingkungan kampus diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi produktif sekaligus meningkatkan kemandirian mahasiswa penerima manfaat.

“Keberhasilan implementasi Program ZCoffee di UNISA Yogyakarta akan sangat ditentukan oleh sinergi dan peran aktif pihak kampus dalam melakukan pendampingan, pembinaan, serta penguatan kapasitas usaha,” ujarnya.