Tiga Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di RS

jpnn.com, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto mengatakan masih ada tiga orang yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit terkait ledakan SMAN 72 Jakarta.

"Untuk pasien tinggal tiga orang, masing-masing di RS Yarsi, RSCM, dan RS Polri," kata Bhudi saat dikonfirmasi, Kamis (20/11).

Dia mengatakan pihaknya masih berupaya untuk meminta keterangan dari anak berhadapan dengan hukum (ABH), yang merupakan terduga pelaku ledakan di SMAN 72.

"Kemarin masih dalam proses meminta keterangan saksi, keluarga ABH, puslabfor dan dokter psikologis," katanya.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebutkan kondisi anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diduga merupakan pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta belum dapat diminta keterangannya.

"Sampai dengan kemarin, ABH baru saja selesai menggunakan selang makan dan terpantau sampai tadi pagi kondisinya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana saat konferensi pers, Selasa (18/11).

Namun demikian, pihaknya akan terus memantau setiap perkembangan ABH yang masih dalam penanganan di RS Polri Kramat Jati itu.

"Hari Senin (17/11), kami telah menggelar rapat bersama Bapas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Densus 88, bersama Tim Dokter. Dari hasil itu, kami mempersiapkan langkah-langkah untuk permintaan keterangan ABH di RS Polri Kramat Jati dengan estimasi waktu kisaran tanggal 17-21 November 2025," katanya. (antara/jpnn)