Tiga Pelaku Utama Pembunuhan 3 Polisi di Katingan Tiba di Palangka Raya

jpnn.com - Tiga terduga pelaku utama pembunuhan tiga polisi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) tiba di Palangka Raya setelah ditangkap di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Tiga pelaku yang diamankan di Samarinda oleh tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polri dan Polda Kalimantan Tengah, tiba di Palangka Raya," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Slamet Adi Purnomo saat dikonfirmasi, Kamis (16/7/2026).

ketiga terduga pelaku diterbangkan dari Jakarta menggunakan pesawat Citilink dan tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sekitar pukul 12.00 WIB.

Kedatangan tiga terduga pelaku utama pembunuhan tiga personel Polres Katingan tersebut dijaga ketat oleh personel Polda Kalimantan Tengah.

"Sementara ditangani Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ucapnya.

Sebelumnya, tim gabungan kepolisian berhasil menangkap tiga tersangka bandar narkoba, yakni Bio, Perie dan Ramblan alias Busu, Kamis (9/7) malam.

Para pelaku ini ditangkap aparat kepolisian di wilayah Samarinda. Saat diamankan, ketiganya memberikan perlawanan sehingga mendapatkan hadiah timah panas pada masing-masing kedua kakinya.