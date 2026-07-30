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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tiga Pemain Pilar Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Timor Leste Besok

Kamis, 30 Juli 2026 – 19:00 WIB
Tiga Pemain Pilar Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Timor Leste Besok - JPNN.COM
Pesepak bola Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen (kanan) berusaha melewati adangan pesepak bola Timnas Mozambik Oscar Benjamim Samuane (kiri) dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dengan skor akhir 1-0. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym.

jpnn.com, JAKARTA - Tiga pemain pilar Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, dan Justin Hubner, dipastikan absen menghadapi Timor Leste pada laga Grup A ASEAN Cup (Piala AFF) 2026 di Thailand, Jumat (31/7).

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7) pukul 17.00 WIB.

Kondisi internal tim menunjukkan Justin Hubner hingga saat ini tak kunjung bergabung dengan skuad.

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Sementara itu, Marselino Ferdinan dan Ragnar Oratmangoen tidak diikutsertakan oleh pelatih John Herdman dalam penerbangan tim Garuda menuju Thailand pada Kamis pagi.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengonfirmasi absennya ketiga pemain setelah dihubungi oleh ANTARA di Jakarta pada Kamis.

Dengan ini, maka skuad Garuda yang berangkat ke Thailand berjumlah 23 pemain dari 26 pemain pilihan Herdman untuk Piala AFF 2026. Pelatih asal Inggris tersebut membawa tiga kiper sekaligus, yaitu Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi, dan Muhammad Riyandi.

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Sementara itu, kembali absennya Marselino dan Ragnar membuat kedua pemain ini berpeluang bermain pada laga selanjutnya kala Indonesia bermain di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melawan Vietnam pada Senin (3/8) pukul 20.30 WIB.

Baik Marselino maupun Ragnar sudah melewatkan laga  pertama Garuda saat mengalahkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari, Senin lalu.

Tiga pemain pilar Timnas Indonesia dipastikan absen menghadapi Timor Leste pada laga Grup A ASEAN Cup (Piala AFF) 2026 di Thailand, Jumat (31/7).

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TAGS   Timnas Indonesia  Timnas Indonesia vs Timor Leste  Ragnar oratmangoen  ASEAN Cup 2026  Piala AFF 2026 
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