Tiga Pembobol Mesin ATM di Jawa Barat Ditangkap Polisi, Tuh Orangnya, Anda Kenal?

jpnn.com, CIANJUR - Sebanyak tiga orang pembobol mesin ATM yang sering beraksi di Cianjur dan Sukabumi serta sejumlah wilayah lainnya di Jawa Barat, ditangkap.

Kasatreskrim Polres Cianjur Kompol Nova Bhayangkara mengatakan ketiga orang yang masuk dalam komplotan spesialis bobol ATM, DS (32), DP (19), dan AS (24) diringkus di sebuah rumah kontrakan di wilayah Tanggerang-Banten.

"Komplotan ini menjalankan aksinya di Cianjur sudah lima kali, termasuk di ATM yang terletak di depan Polres Cianjur dan sejumlah wilayah lainnya, sehingga pengembangan dilakukan guna meringkus para pelaku," kata Kompol Nova di Cianjur, Minggu.

Pihaknya menyebar anggota guna melacak dan menangkap para pelaku yang saat menjalankan aksinya hanya butuh waktu kurang dari satu menit menggunakan alat penjepit khusus untuk membobol ATM, di mana saat ditangkap petugas mengamankan sejumlah alat penjepit dan alat lainnya untuk membobol ATM .

Dia menjelaskan salah seorang dari pelaku DP merupakan residivis dengan kasus yang sama melakukan pembobolan mesin ATM, di mana uang hasil membobol ATM digunakan untuk membayar utang dan keperluan para pelaku.

"Kami masih menghitung berapa kerugian dari sembilan kasus pembobolan ATM yang sudah dilakukan, pengakuan mereka di Cianjur sudah lima kali, di Sukabumi satu kali dan di Purwakarta 3 kali," katanya.

Namun dari lima ATM di Cianjur, para pelaku mengaku mendapatkan uang dengan total Rp 29 juta, dimana uang tersebut di pakai kebutuhan sehari-hari dan foya-foya, sedangkan dari wilayah lain pihaknya masih menunggu laporan total kerugian.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 363 ayat 2 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, dimana mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun dan pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut.