Tiga Remaja Keroyok Dua Orang Pakai Celurit di Banjarmasin

jpnn.com, BANJARMASIN - Polisi bergerak cepat mengamankan pelaku pengeroyok dua remaja di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Kamis (16/4) sekitar pukul 04.00 WITA.

Kasi Humas Polresta Banjarmasin Ipda Adi Harry Sucahyo menyatakan tiga orang telah ditangkap.

"Tiga terduga pelaku berhasil diciduk petugas, kurang dari 24 jam setelah kejadian. Mereka berinisial MI (20), sedangkan status di bawah umur KA (16) dan MDA (16)," kata Adi, Minggu.

Dia mengatakan pengungkapan kasus ini adalah salah satu contoh respons cepat petugas yang berbasis laporan warga melalui pusat layanan (call center) 110 Polri.

"Kami bergerak cepat menelusuri hingga akhirnya menangkap para terduga pelaku," katanya.

Selain pelaku, lanjutnya, petugas juga menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit dan satu potong kayu yang digunakan saat pengeroyokan.

Ia menjelaskan peristiwa bermula saat dua korban berinisial AP (20) dan MH (20) sedang berada di lesehan kopi, kemudian didatangi para pelaku yang menanyakan dugaan keterlibatan korban dalam pemukulan terhadap teman mereka.

“Para remaja diduga melakukan pengeroyokan ini bertanya kepada korban. Apakah kalian yang memukul teman kami dan dijawab korban tidak. Kemudian tak lama para korban ini dikeroyok,” ujarnya.