Tiga Wisatawan Asal Depok Terseret Arus di Pantai Kayakas Lebak, 1 Orang Hilang

jpnn.com, LEBAK - Tiga orang wisatawan asal Depok terseret arus saat berenang di Pantai Kayakas Pulo Manuk, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten pada Selasa (24/3) sore. Dua orang wisatawan dapat diselamatkan, sementara satu korban dinyatakan hilang.

Ketiga korban diketahui bernama Afis, 19, Dwi, 23, dan Dendi Darmawan, 22. Namun korban Dendi warga Kampung Cilangkap, RT 03/14, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, hilang terseret arus.

Kasubsi Siaga dan Operasi Badan SAR Nasional (Basarnas) Banten Rizky Dwianto mengatakan pihaknya telah mengerahkan tim rescue untuk melakukan pencarian terhadap korban.

"Kami berharap malam ini korban kecelakaan laut bisa ditemukan," kata Rizky di Lebak, Selasa.

Pihaknya bergerak cepat melakukan pencarian korban terseret arus saat berenang di Pantai Kayakas Pulo Manuk setelah menerima laporan dari Jhon, anggota Madur Rescue pada pukul 18.52 WIB.

Berdasarkan laporan awal, kata dia, insiden bermula sekitar pukul 16.45 WIB ketika tiga orang remaja berenang di sekitar pantai sambil mengejar bola yang terbawa arus ke tengah laut.

Namun, korban Dendi saat berada di tengah diduga kelelahan dan terseret arus.

Sedangkan Afis, teman korban sempat berupaya menolong. Namun, karena kondisi korban yang cukup berat dan arus yang makin kuat, sehingga upaya penyelamatan tidak berhasil.