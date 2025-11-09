Tiket 16 Besar ACL 2 di Depan Mata, Julio Cesar Minta Persib Bandung tak Terbuai

Minggu, 09 November 2025 – 15:00 WIB

jpnn.com - Bek Persib Bandung Julio Cesar semringah atas keberhasilan timnya mengalahkan Selangor FC 3-2 pada pertandingan keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025).

Kemenangan tersebut memperbesar peluang Persib lolos ke fase knock out.

Persib Kukuh di Puncak Klasemen Grup G ACL 2

Dengan mengumpulkan 10 poin hasil tiga kemenangan dan sekali imbang, Persib memuncaki klasemen sementara Grup G, unggul satu angka dari Bangkok United dan enam poin dari Lion City Sailors.

Untuk memastikan tempat di babak 16 besar, Persib hanya membutuhkan setidaknya satu poin dari dua pertandingan tersisa.

Apresiasi Kerja Keras dan Kekompakan Tim

Julio menyebut pencapaian ini merupakan buah kerja keras seluruh elemen tim serta kekompakan yang makin terbangun.

"Saya sangat senang karena tim berhasil melewati rintangan dan hampir mencapai target pertama (lolos fase knock out)," kata Julio, Minggu (9/11/2025).

Meski demikian, pemain asal Brasil itu meminta rekan-rekannya tetap waspada dan tidak larut dalam euforia.

"Saya berharap semua tetap fokus. Sekarang saatnya menjaga konsistensi untuk mempertahankan posisi puncak," ucap bek bernomor punggung 4 itu.