Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tiket Away Selangor FC vs Persib Bandung Ludes, Bobotoh Siap Serbu Malaysia

Senin, 03 November 2025 – 14:37 WIB
Tiket Away Selangor FC vs Persib Bandung Ludes, Bobotoh Siap Serbu Malaysia - JPNN.COM
Suporter Persib, Bobotoh, memenuhi bangku penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Ilustrasi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Antusiasme luar biasa kembali diperlihatkan Bobotoh dalam mendukung perjuangan Persib Bandung di panggung Asia.

Menjelang laga tandang kontra Selangor FC pada laga lanjutan Grup G AFC Champions League Two 2025/2026, Kamis (6/11/2025), seluruh tiket kuota tim tamu dilaporkan ludes terjual.

Sebanyak 800 tiket yang disediakan untuk pendukung Persib di Stadion Petaling Jaya, Malaysia, habis dalam waktu singkat.

Baca Juga:

Fenomena ini menegaskan betapa besar gairah Bobotoh untuk memberi dukungan langsung bagi Pangeran Biru meski harus menempuh perjalanan lintas negara.

Melalui unggahan di media sosial resmi, Selangor FC mengonfirmasi bahwa alokasi tiket untuk suporter Persib telah habis.

Klub asal Malaysia itu juga mengimbau agar pendukung tanpa tiket tidak memaksakan diri datang ke stadion demi keamanan bersama.

Baca Juga:

"Mohon diinformasikan bahwa pendukung away tidak diperbolehkan membeli tiket home. Bagi yang sudah mendapatkan tiket, sampai jumpa di stadion," tulis Selangor pada media sosialnya.

Persib saat ini masih memimpin klasemen sementara Grup G dengan tujuh poin, hasil dua kali menang dan sekali imbang.

Antusiasme luar biasa kembali diperlihatkan Bobotoh dalam mendukung perjuangan Persib Bandung di panggung Asia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Selangor FC  Selangor vs Persib  Bobotoh  Persib  AFC Champions League Two 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp