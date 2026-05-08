Tiket Final PSS Sleman vs Garudayaksa FC Sold Out 30 Menit

Jumat, 08 Mei 2026 – 10:30 WIB
PSS Sleman menjalani sesi latihan. Foto: PSS Sleman.

jpnn.com - Antusiasme suporter terhadap laga final Liga 2 antara PSS Sleman melawan Garudayaksa FC membludak hingga membuat tiket pertandingan langsung habis terjual dalam hitungan menit.

PSS Sleman pun menyampaikan permohonan maaf kepada para pendukung yang tidak kebagian tiket.

Final PSS melawan Garudayaksa FC akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Dari total 16 ribu lembar tiket yang dilepas Panpel, seluruhnya habis terjual hanya dalam waktu sekitar 30 menit.

"Penjualan tiket laga final PSS Sleman dinyatakan sold out dalam kurang lebih 30 menit. Kami memahami tingginya antusiasme dan kekecewaan sebagian suporter yang belum berhasil mendapatkan tiket."

"Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," tulis pernyataan resmi PSS.

Data sistem menunjukkan betapa luar biasanya animo suporter. Antrean pembelian sempat menembus lebih dari 200 ribu TPM atau setara sekitar 64 ribu pengguna, dengan hampir 9 ribu user aktif secara bersamaan di situs penjualan.

Trafik bahkan terus melonjak sekitar 2.500 pengguna per menit.

Tiket final Liga 2 antara PSS Sleman melawan Garudayaksa FC sudah ludes terjual. Manajemen meminta maaf dan mengimbau suporter bisa ikut nobar.

PSS Sleman  Garudayaksa FC  PSS vs Garudayaksa  Final Liga 2  Pss 
