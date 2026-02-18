Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Tiket Hammersonic 2026 Dijual Mulai Hari Ini, Sebegini Harganya

Rabu, 18 Februari 2026 – 09:09 WIB
Hammersonic 2026 akan digelar di NICE, Jakarta pada 2-3 Mei 2026. Foto: Dok. Ravel Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Tiket Hammersonic Festival 2026 akan dijual mulai hari ini, Rabu (18/2) sekitar pukul 15.00 WIB.

Penjualan tiket dilakukan melalui laman resmi Hammersonic 2026 dengan berbagai kategori harga.

Adapun pilihan tiket 2-Day Pass dijual dengan harga Presale 1 Rp1.099.000, Presale 2 Rp1.299.000, dan General Sale Rp1.599.000.

Festival musik keras terbesar di Asia Tenggara, Hammersonic 2026 dipastikan tetap digelar di NICE, Jakarta pada 2-3 Mei 2026 mendatang.

Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh pihak promotor, Ravel Entertainment melalui akun resmi di Instagram.

"Momen yang sangat kita tunggu-tunggu, Hammersonic Festival 2026: Decade of Dominion," tulis Ravel Entertainment baru-baru ini.

Pergelaran tahun ini menjadi sangat spesial karena menandai 10 tahun perjalanan Hammersonic.

Hammersonic konsisten membuktikan diri sebagai rumah bagi pencinta rock, metal, hardcore, punk, dan lainnya. Setiap penyelenggaraan, Hammersonic menyuguhkan festival luar biasa dengan kualitas produksi hingga pengisi acara dari dalam dan luar negeri.

TAGS   Hammersonic 2026  Hammersonic Fest  Hammersonic Festival  Ravel Entertainment  tiket Hammersonic 
