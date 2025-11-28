Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Tiket Indonesia Masters 2026 Ramah di Kantong, Panitia Incar Istora Penuh

Jumat, 28 November 2025 – 05:37 WIB
Tiket Indonesia Masters 2026 Ramah di Kantong, Panitia Incar Istora Penuh - JPNN.COM
Ilustrasi bulu tangkis Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Ajang Indonesia Masters 2026 akan tampil dengan kemasan berbeda.

Panitia penyelenggara Indonesia Masters 2026 Achmad Budiarto mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya mendorong penggemar untuk meramaikan Istora Senayan, Jakarta.

Salah satu upayanya ialah menghadirkan harga tiket yang ramah di kantong.

Baca Juga:

Harga tiket yang ditawarkan mulai dari Rp 40 ribu hingga Rp 650 ribu.

"Kami akan mengemas secara berbeda dari tahun sebelumnya, termasuk menyediakan harga yang lebih ekonomis agar dibanjiri penggemar bulu tangkis."

"Semoga ajang Indonesia Masters 2026 bisa dihadiri keluarga yang menjadi bagian dari masa depan bulu tangkis," ujar Achmad Budiarto.

Baca Juga:

Ajang Indonesia Masters 2026 tetap menyajikan pertarungan sengit kendati mempertandingkan level BWF Super 500.

Pebulu tangkis asal China dan Taiwan bahkan telah memesan penginapan serta mendaftar sejak jauh hari untuk turnamen yang digelar sejak 2010 tersebut.

Ajang Indonesia Masters 2026 lebih ramah penggemar setelah tiket yang dijual jauh lebih murah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Masters 2026  jadwal Indonesia Masters 2026  tiket Indonesia Masters 2026  Indonesia Masters 
BERITA INDONESIA MASTERS 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp