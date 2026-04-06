Tiket Konser Avenged Sevenfold Dijual Mulai Hari Ini

Senin, 06 April 2026 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Konser Avenged Sevenfold akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada 10 Oktober 2026.

Tiket konser bertajuk Avenged Sevenfold Live In Indonesia itu dijual mulai hari ini, Senin (6/4) melalui laman a7xindonesia.com.

Penjualan tiket dimulai pada 6 April 2026 untuk Death-bat pre-sale pukul 13.00 WIB. Sementara itu, untuk General Sale bakal dijual pada 8 April 2026, pukul 13.00 WIB.

Tiket konser Avenged Sevenfold terbagi ke dalam 8 kategori dengan harga tiket beragam, mulai dari Rp 665.000 hingga paling mahal Rp 2.550.000.

Berikut detail kategori dan harga tiket konser Avenged Sevenfold:

1. CAT 3 Right & Left (numbered seating) - Rp 665.000.

2. CAT 3 Center (numbered seating) Rp 785.000.

3. CAT 2 Right & Left (numbered seating) - Rp 1.100.000.