Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Tiket Konser My Chemical Romance Dijual Mulai Hari Ini, Sebegini Harganya

Sabtu, 07 Februari 2026 – 08:08 WIB
Tiket Konser My Chemical Romance Dijual Mulai Hari Ini, Sebegini Harganya - JPNN.COM
My Chemical Romance. Foto: Instagram/mychemicalromance

jpnn.com, JAKARTA - Tiket konser My Chemical Romance di Jakarta akan dijual mulai hari ini, Sabtu (7/2).

Konser My Chemical Romance bakal digelar di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026.

Ravel Entertainment selaku promotor telah mengumumkan jadwal penjualan sekaligus harga tiket konser My Chemical Romance di Jakarta.

Baca Juga:

Adapun tiket konser My Chemical Romance bakal dijual mulai Sabtu, 7 Februari 2026 pukul 15.00 WIB.

"Jakarta, The Black Parade Is Coming. My Chemical Romance - Live in Jakarta November 22, 2026. Tickets on sale: February 7, 2026 15.00 WIB,” ungkap akun resmi Ravel Entertainment di Instagram baru-baru ini.

Tiket konser My Chemical Romance bisa didapatkan melalui laman resmi www.mcrjakarta.com.

Baca Juga:

Selain itu, Ravel Entertainment juga sudah mengumumkan harga tiket konser My Chemical Romance di Jakarta.

Tiket terdiri dari berbagai kategori harga yakni mulai Rp1.059.000 hingga Rp5.199.000.

Tiket konser My Chemical Romance di Jakarta akan dijual mulai hari ini, Sabtu (7/2). Konser My Chemical Romance bakal digelar di...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   My Chemical Romance  Konser My Chemical Romance  MCR  MCR Jakarta  Tiket MCR Jakarta  Ravel Entertainment 
BERITA MY CHEMICAL ROMANCE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp