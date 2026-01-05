Close Banner Apps JPNN.com
Tiket Persik Vs Persib Habis, Kok Bisa?

Senin, 05 Januari 2026 – 09:33 WIB
Tiket Persik Vs Persib Habis, Kok Bisa? - JPNN.COM
Pasukan Persik Kediri. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - KEDIRI - Tiket pertandingan Persik Kediri vs Persib Bandung telah habis terjual, meski panpel hanya menyediakan kuota tiga ribu tiket. 

Laga Persik vs Persib pada pekan ke-16 Super League itu digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Senin (5/1) malam WIB.

"Tiket partai Persik Kediri melawan Persib Bandung telah habis. Kami hanya menyiapkan tiga ribu tiket sesuai hasil koordinasi dengan pihak kepolisian," kata Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo. 

Jika dikalkulasi, kuota itu hanya seperempat dari kapasitas total stadion yang bisa menampung 12 ribu orang.

Tri menyatakan bahwa daya tarik duel Macan Putih melawan Maung Bandung sangat tinggi.

Itu tak lepas dari beberapa pemain yang sangat ditunggu aksinya di lapangan hijau. 

Persik Kediri memiliki Ezra Walian yang pernah ikut membawa Persib Bandung juara. Ada pula Henhen Herdiana yang musim ini dipinjamkan Persib Bandung ke Persik Kediri. 

"Selain pengin mendukung pemain Persik Kediri, publik juga mau melihat aksi pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Persib, yang selama ini hanya bisa disaksikan di televisi," ujarnya.

Pekan ke-16 Super League menyisakan dua pertandingan lagi, salah satunya Persik vs Persib.

