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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tiket Piala Presiden 2026 Resmi Dijual, Ada Aturan yang Wajib Diperhatikan

Kamis, 23 Juli 2026 – 16:19 WIB
Tiket Piala Presiden 2026 Resmi Dijual, Ada Aturan yang Wajib Diperhatikan - JPNN.COM
Logo Piala Presiden 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Penjualan tiket Piala Presiden 2026 resmi dibuka. Suporter yang ingin menyaksikan langsung pertandingan fase grup kini sudah bisa mengamankan tempat di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, maupun Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Panitia pelaksana membuka penjualan tiket mulai Kamis melalui jalur daring. Harga yang dipatok untuk seluruh pertandingan babak grup cukup terjangkau, yakni Rp 50 ribu per tiket.

Di Bandung, seluruh tribune dijual dengan harga yang sama tanpa pembagian kategori. Pembelian dapat dilakukan melalui laman pialapresiden2026.megatix.co.id.

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Setelah memperoleh e-ticket, penonton diwajibkan menukarkannya dengan gelang masuk di Kodim 0624 Kabupaten Bandung pada hari pertandingan. Penukaran dibuka pukul 09.00 hingga 20.00 WIB.

Sementara itu, pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo juga dibanderol Rp 50 ribu, baik untuk kategori VIP, Barat, Timur, Utara, maupun Selatan.

Penukaran gelang di Surabaya tersedia di tiga lokasi berbeda. Persebaya Store Raci Pakal melayani tiket tribune atas, Persebaya Store Surabaya Town Square melayani tiket VIP atas, Barat, Utara, dan Selatan, sedangkan Persebaya Store Komplek melayani tiket tribune Timur.

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Suporter dapat mengambil gelang mulai dua hari sebelum pertandingan hingga hari pelaksanaan dengan jam operasional pukul 10.00-20.00 WIB.

Panitia juga memperbolehkan proses penukaran diwakilkan dengan syarat membawa surat kuasa beserta fotokopi KTP atau kartu keluarga. Namun, gelang yang hilang ataupun rusak tidak akan mendapatkan penggantian.

Mau nonton langsung Piala Presiden 2026? Simak harga tiket, cara pembelian, dan lokasi penukaran.

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TAGS   Piala Presiden 2026  Tiket Piala Presiden 2026  tiket piala presiden  Piala Presiden 
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