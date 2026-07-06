Tiket Screening Film Lastri: Arwah Kembang Desa Ludes Terjual di Sejumlah Kota

jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme masyarakat terhadap film horor Lastri: Arwah Kembang Desa semakin terasa menjelang penayangannya di seluruh bioskop Indonesia pada 16 Juli mendatang.

Baru baru ini, rumah produksi Abelle Pictures bersama jajaran pemain dan sutradara pun menggelar rangkaian meet and greet, sekaligus special screening di sejumlah kota di Jawa Timur, yakni Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Lumajang, dan Jember.

Acara yang dihadiri oleh para pemain yaitu Audy Bella, Ratu Meta, Nando Hilmy, dan Debby Sahertian, serta sutradara Hendri Tivo ternyata mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.

Antusiasme itu terlihat dari tiket screening di Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo yang ludes terjual.

Tak hanya memberikan tepuk tangan seusai pemutaran film, para penonton juga secara spontan mengungkapkan emosi mereka terhadap karakter-karakter yang hadir dalam cerita.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah sosok Atmi, yang diperankan Audy Bella.

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Sutradara Hendri Tivo mengaku bersyukur melihat respons yang diberikan masyarakat dalam rangkaian screening perdana tersebut.

"Respons penonton benar-benar di luar ekspektasi kami. Yang paling membuat saya senang adalah mereka bukan hanya merasa takut, tetapi juga ikut larut dalam cerita," tuturnya.