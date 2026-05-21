Tiket Timnas Indonesia Vs Oman dan Mozambik Resmi Dijual, Paling Murah Rp 300 Ribu

PSSI resmi membuka penjualan tiket FIFA Matchday Juni 2026 yang bertajuk Garuda Championship.

Untuk menyaksikan dua laga Timnas Indonesia melawan Oman dan Mozambique di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), suporter harus menyiapkan dana mulai Rp300 ribu hingga Rp750 ribu.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026, lalu menantang Mozambik empat hari kemudian. Dua pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

Penjualan tiket akan dimulai secara online pada Jumat (22/5/2026) melalui Livin’ Bank Mandiri. Sementara itu, penjualan tahap berikutnya dibuka Senin (25/5/2026) lewat platform Kita Garuda.

PSSI membagi tiket ke dalam beberapa kategori. Untuk kelas tertinggi, Mandiri Premium West dan East dipatok Rp 750 ribu.

Kemudian, kategori Freeport Garuda West dan East dijual Rp 500 ribu, sedangkan tiket termurah berada di kategori Aqua Garuda South/North dengan harga Rp 300 ribu.

Tingginya harga tiket ini diprediksi tetap tak menyurutkan antusiasme pendukung Timnas Indonesia yang selama ini selalu memadati SUGBK setiap Garuda bermain.