Tiket Tur Jalaran Sadrah dari Barasuara Dijual Mulai Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Band rock independen, Barasuara telah mengumumkan jadwal Tur Album Showcase Jalaran Sadrah ke 5 kota di Indonesia.

Tiket tur tersebut akan dijual mulai hari ini, Rabu (22/10). Adapun PPC sebagai promotor acara menginformasikan bahwa penjualan tiket bisa dibeli di Loket.com.

Total jumlah tiket yang dijual untuk tur yakni sekitar tiga ribu tiket. Harga tiket bervariasi, mulai dari Rp.175.000 (Cirebon, Purwokerto, Semarang), Rp.200.000 (Bandung), dan Rp. 225.000 (Jakarta).

Baca Juga: Ini Jadwal dan Harga Tiket Tur Jalaran Sadrah dari Barasuara

Jadwal tur album showcase Jalaran Sadrah dari Barasuara yakni yakni 5 Desember 2025 di GOR Bikasoga Bandung, 7 Desember 2025 di Earth Space Cirebon, 12 Desember 2025 di Nice Time Purwokerto, 14 Desember 2025 di SMI Hall Semarang, dan 20 Desember 2025 di Bali United Jakarta.

"Tidak lupa akan terdapat merchandise eksklusif tur yang akan dijual pada saat acara berlangsung," kata Iga Massardi, vokalis dan gitaris Barasuara saat konferensi pers di Krapela, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Rangkaian tur Jalaran Sadrah menjadi bagian dari perayaan perjalanan musikal Barasuara serta merayakan karya terbaru kepada para penunggang badai dan khalayak yang lebih luas.

Baca Juga: Barasuara Umumkan Tur Album Showcase Jalaran Sadrah di 5 Kota

Diselenggarakan dengan dukungan penuh dari Signature Time, tur Jalaran Sadrah akan menghadirkan pertunjukan musik penuh energi khas Barasuara.

Band beranggotakan Iga Massardi (vokal/gitar), TJ Kusuma (gitar), Marco Steffiano (drum), Asteriska (vokal), Gerald Situmorang (bas) dan Puti Chitara (vokal) itu selalu memadukan aransemen cadas, lirik puitis dan kritis, serta performa panggung yang intens. Pada tur kali ini, Barasuara bakal menyuguhkan sesuatu yang berbeda.